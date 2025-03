Amica.it - Giornata del Profumo 2025: tutte le iniziative da non perdere

Leggi su Amica.it

Passeggiate olfattive, workshop e visite guidate: dal 20 al 23 marzo Accademia delcelebra ladel, in concomitanza con l’arrivo della primavera. Gli eventi a tema coinvolgeranno diverse città italiane, in modo da dare a tanti appassionati la possibilità di partecipare. Essenze e accordi saranno protagonisti di un viaggio affascinante che coinvolgerà non solo l’olfatto, ma tutti i sensi; il, del resto, è prima di ogni altra cosa un’emozione. A Cosmoprofper la mostra Iris: alla “radice“ della bellezzaBisognerà aspettare settembre (l’appuntamento è dal 17 al 21, alla Milano Beauty Week) per poter esplorare Iris: alla “radice“ della bellezza, mostra alla scoperta di una delle essenze italiane più preziose, l’iris appunto.