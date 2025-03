Giorgi Mamardashvili sul piano di trasferimento di Liverpool per la prossima stagione

Leggi su Justcalcio.com

Sito inglese:Alisson, Trent Alexander-Arnold e Arne Slot (foto di Julian Finney, Justin Setterfield/Getty Images)Il manager delArne Slot potrebbe avere un grande mal di testa di selezione per quanto riguarda un ruolo chiave della prima squadra la.I Reds sono stati superbo in praticamente tutti i dipartimento in questae ora sono i preferiti dei preferiti per vincere il titolo della Premier League.Alisson Becker è stata una parte fondamentale di quel successo come sempre, ma ilha anche un nuovo portiere in arrivo in estate sotto forma di.“Ho avuto un’offerta dall’Arsenal ma sono uscito da un bizzarro incontro con Arsene Wenger” – quale figura leggendaria non ha rimpianti per aver rifiutato i cannonieri?La Georgia International è sembrata estremamente impressionante a Valencia e ora ha parlato dei suoi piani per laad Anfield.