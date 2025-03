Dayitalianews.com - Gioca una schedina da 3 euro e incassa il jackpot del Superenalotto da 88 milioni… Il Lazio festeggia la super vincita

Leggi su Dayitalianews.com

Unada 3cambia una vita: ilcolpito a La GiustinianaIl colpo di scena è arrivato nella serata di martedì 26 marzo, quando la Dea Bendata ha fatto tappa in via della Giustiniana 271, nel punto vendita Angeletti Marco. Qui, con una sempliceta Quick Pick del valore di soli 3, un anonimotore ha centrato l’ambitissimo “6” del, portandosi a casa uno dei premi più alti dell’anno.La combinazione vincente estratta è stata: 36, 40, 49, 54, 66, 83, con Numero Jolly 14 eStar 44.Il primodel 2025: un evento da recordQuesto colpo milionario è il primoassegnato nell’anno in corso, rendendo l’appuntamento con ildel 26 marzo un evento storico. Laporta a 117 il numero totale dicentrati dalla nascita del concorso, confermando ilcome uno dei giochi più amati dagli italiani.