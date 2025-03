Ginnastica ritmica | Raffaeli al Grand Prix di Marbella Tavano e Taglietti in gara ad Atene

Leggi su Sportface.it

La stagione internazionale di2025 è pronta a partire, con ildi, in Spagna, ad aprire le danze. Sofia, bronzo ai Giochi di Parigi 2024, torna in pedana internazionale dopo aver mostrato il nuovo programma di gare alle prove del Campionato Nazionale di Serie A. La classe 2004, che l’estate passata è diventata la prima italiana ottenere una medaglia olimpica nellaa livello individuale, sarà sotto i riflettori.L’atleta delle Fiamme Oro della Polizia dello Stato è partita giovedì da Roma insieme alla tecnica Claudia Mancinelli, all’ufficiale diEmanuela Agnolucci e il fisioterapista Michele Ragni.Sofia, Olimpiadi Parigi 2024Non si gareggia però solo in Spagna. Dal 21 al 23 marzo, infatti, andrà in scena la ’10th Aphrodite Cup’, ospitata dal Palaio Faliro di