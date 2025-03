Lettera43.it - Giffoni Film Festival, Claudio Gubitosi lascia la direzione

lascerà ladel, evento da lui fondato nel 1971. Dopo 55 anni alla guida della manifestazione, ha deciso dire tutto in mano al figlio Jacopo. È stato lo stessoa raccontarlo in un’intervista a Il Mattino, in cui ha parlato del passo indietro, che arriverà all’età di 75 anni.: «patrimonio di tutti»Il fondatore delha raccontato parte dei successi dell’evento, sottolineando come l’evento sia diventato «interlocutore dei giovani che riconoscono di avere nelun compagno di viaggio». Poi ha invitato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni all’edizione dell’estate 2025, che sarà l’ultima da lui diretta. Ha affermato: «Ilè patrimonio di tutti, ricordo quando Giorgia Meloni venne nelle vesti di ministro per la Gioventù del governo di Berlusconi.