Internews24.com - Giannitti ammette: «Inter la più forte, ma è presto per dire questa cosa»

Leggi su Internews24.com

di RedazioneIlttore sportivoha applaudito l’, le dichiarazioni al percorso dei nerazzurriMarcottore sportivo tra le altre ex di Frosinone e Perugia, è statovistato da TMW, parlando anche del rendimento dell’in campionato e delle rivali. Le sue dichiarazioni.LE PAROLE – «Il campionato del Milan è stato un campionato anonimo. La Juve è una delle delusioni del campionato. Adesso da qua alla fine dovrà lottare per un posto in Champions, ma vedo una Juve che non ha equilibrio in questo momento e penso che non rientrerà nel gruppo per l’Europa che conta. Si, adesso l’ha un netto vantaggio sulle altre. Tre punti sono importanti. Il Napoli però è ancora dentro e puòla sua. L’contro l’Atalanta ha dato dimostrazione di essere la squadra più, però io penso che sia ancoraperche ha vinto il campionato» le dichiarazioni sulla lotta scudetto.