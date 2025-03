Giacomo Agostini | Aprirò un nuovo museo sarà un percorso che racconterà la mia vita

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo.negli anni ’70 era all’apice della sua fama: uno degli sportivi più conosciuti a livello mondiale, non solo per i numerosi successi che ancora oggi fanno di lui il motociclista più titolato e vincente al mondo, ma anche per il suo lifestyle, la sua capacità di essere un’icona della cultura di allora. In quel periodo uscirono tre film in cui recitò da protagonista, interpretando personaggi rimasti di culto nel mondo della cinematografia del motorsport. Cinquant’anni dopo, il campione bergamasco è tornato sul grande schermo con “Ago – Prima di tutti”, il documentario che raconta la sua. Sì, unada film. Per davvero.“Avevo avuto tante proposte, se ne parlava da tanto, poi l’incontro con il regista GianDe Stefano mi ha convinto. Quelli della mia età sanno, hanno visto.