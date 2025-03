Ilgiorno.it - Ghiacciai lombardi malati cronici: Adamello dimezzato, Fellaria sparito

Milano, 21 marzo 2025 – In trent’anni laa ha perso il 40% della superficie dei. Dei 118 chilometri quadrati ne sono rimasti una settantina, salvati a fatica dalla scure del cambiamento climatico. L’innalzamento delle temperature fa vedere i suoi effetti più in montagna che nelle grandi città. E la neve, quando c’è, non basta più a garantire la sopravvienza dei. Soffrono in particolare l’- nel 2024 ha perso tre metri di spessore - che dalla Valcamonica (Brescia) mostra anno dopo anno il proprio arretramento. E il, in Valmalenco (Sondrio), terzoo lombardo per estensione: dal 1850 si è. Il report di Legambiente mostra il ritiro deialpini nel 2024, con l'simbolo della crisi climatica. L’emergenza è tale che ieri, all’Università Statale di Milano, Cai, Cgi (Comitato Glaciologico Italiano), Cipra Italia (Commissione internazionale per la protezione delle Alpi), Euma (Unione Europea delle Associazioni di Alpinismo) e Legambiente insieme a un’altra sessantina di Ong, enti e aree protette hanno firmato il Manifesto europeo per la governance dei