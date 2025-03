It.insideover.com - Ghana e Nigeria, i paradisi della truffa romantica. Ecco come funziona

Il telefono squilla improvvisamente: è una notifica di Whatsapp o di uno dei tanti social network. Tutto comincia con un commento a una foto o una battuta umoristica: attenzione, perché potrebbe essere l’inizio di una “romance scam“, unache potrebbe costare migliaia di euro e anche molto di più. Le vittime, spesso vulnerabili e in cerca di affetto, vengono pescate datori che giocano con le emozioni, costruendo lentamente un legame fittizio per arrivare a chiedere denaro.Truffe romantiche:tutto ha inizio.Le truffe iniziano con un semplice messaggio. Che sia su un social media, un sito di incontri o tramite messaggi privati, l’obiettivo è sempre lo stesso: far abboccare la vittima. Iltore non ha fretta; la sua strategia è quella di lanciare l’amo, cercando persone vulnerabili o desiderose di una connessione, spesso su piattaforme popolariFacebook, Instagram o WhatsApp.