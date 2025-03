Sport.periodicodaily.com - Germania-Italia: le probabili formazioni

Gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Nations League 2025. Servirà un’impresa agli azzurri per staccare il pass per le semifinali.si giocherà domenica 23 marzo 2025 alle ore 20.45 presso il Signa Luna Park di Dortmund.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I tedeschi, in virtù del 2-1 dell’andata, possono giocare anche per il pareggio, e quindi faranno di tutto per passare il turno e proseguire sulla scia degli ottimi risultati ottenuti nel girone di Nations League vinto in scioltezza con 14 punti.Nonostante il risultato di svantaggio, gli azzurri ci credono, sia per lasciarsi definitivamente alle spalle la delusione per Euro 2024, e sia per dimostrare di essere tornati competitivi, come è stato dimostrato nel girone di Nations League chiuso con una sola sconfitta.