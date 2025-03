Lapresse.it - Germania: anche il Bundesrat approva modifica freno al debito per maxi-investimenti

Francoforte (), 21 mar. (LaPresse) – Con 53 voti favorevoli, ilhato lacostituzionale delal, per il pacchetto finanziario multimiliardario persu difesa, infrastrutture e clima, con la maggioranza richiesta dei due terzi. Il via libera delera l’ultimo scoglio per il pacchetto ‘Xxl’ di, voluto dalla possibile nuova coalizione di governo tra Cdu-Csu e Spd, che ha già ricevuto l’zione da parte del Bundestag, grazie al sostegnodei Verdi. Il pacchetto finanziario prevede l’allentamento delall’indebitamento a favore di maggiori spese per la difesa e del fondo speciale per le infrastrutture. Cdu-Csu e Spd vogliono esentare in futuro dalalle spese per la difesa superiori all’1% della produzione economica.