Georgia-Armenia | le probabili formazioni

Gara valida per il ritorno dei playoff di Nations League. Dopo il netto successo dell’andata i padroni di casa sembrano aver già archiviato il discorso qualificazione.si giocherà domenica 23 marzo 2025 alle ore 15.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa vogliono chiudere il discorso dopo aver dominato il match di andata ed ottenere così una meritata promozione in Lega A.Gli armeni sembrano destinati invece a dover disputare il girone di terza fascia, dato che la rimonta appare pressoché impossibile.LE(3-5-2)): Mamadarshavili, Dvalia, Kashia, Gvelesiani, Lochoshvili, Kochorashivili, Kitieshvili, Chakvetadze, Kakabadze, Kvaratskhelia, Mikautadze. Ct. Sagnol(5-3-2): Cancarevic, Tiknizyan, Harutyunyan, Haroyan, Udo, Muradyan, Ugochukwu, Spertsyan, Bichakhchyan, Zelarayan, Mamedova.