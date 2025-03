Laverita.info - George Weigel: «Il futuro Pontefice difenda tutto il Vangelo»

Leggi su Laverita.info

Il biografo ufficiale di Giovanni Paolo II: «Le Chiese dell’Africa ci ricordano che non è il “cattolicesimo light” la risposta ai problemi del mondo. Wojtyla è stato il più influente, non in qualità di oracolo con una miriade di opinioni politiche ma come testimone morale».