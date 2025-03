Davidemaggio.it - Gennaro Sangiuliano torna in Rai… a Parigi

Leggi su Davidemaggio.it

“Cercherò di avere un posto laterale”, affermavain merito alla sua volontà dire a lavorare in Rai. Superata, almeno mediaticamente, tutta la bagarre che lo ha portato a dimettersi da titolare del Ministero della Cultura, l’ex Direttore del TG2 è stato (forse) accontentato.Secondo Ansa, dovrebbe essere nominato corrispondente daa partire dal prossimo primo aprile, per assumere poi la responsabilità della sede francese della Rai dal primo maggio. Andrebbe quindi a prendere il posto di Nicoletta Manzione, che invece subentrerà a Londra a Marco Varvello prossimo alla pensione.sembrava destinato alla sede Rai di New York, che sarà presto lasciata da Guido Pagliara, anche lui vicino alla pensione. Non a caso, a novembre partecipò allo speciale del TG1 dedicato alle Elezioni USA 2024 in qualità di “grande esperto degli Stati Uniti”.