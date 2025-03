Lapresse.it - Gennaro Sangiuliano, l’ex ministro corrispondente Rai da Parigi dal 1 aprile

della Cultura,, saràRai daa partire dal prossimo 1°. Lo apprende LaPresse. Laureato in giurisprudenza e con un dottorato di ricerca in diritto ed economia,ha frequentato l’alto istituto di Studi Strategici. E’ autore di biografie su leader internazionali come Vladimir Putin, Hillary Clinton, Donald Trump e Xi Jinping. E’ stato direttore del Tg2 e per nove anni vicedirettore del Tg1. Come anticipato da LaPresse, Nicoletta Manzione dovrebbe invece lasciareper sostituire Marco Varvello a Londra., daalla Cultura aRai dasi era dimesso dopo la querelle legata a Maria Rosaria Boccia e alla sua presunta nomina come consigliera del‘per i grandi eventi’.