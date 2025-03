Secoloditalia.it - Gennaro Sangiuliano farà il corrispondente Rai da Parigi: inizierà a lavorare dal primo maggio

Leggi su Secoloditalia.it

A decorrere dalaprile prossimoassumerà ufficialmente l’incarico didaper la Rai. A quanto apprende l’Adnkronos, all’ex ministro della Cultura ed ex direttore del Tg2 verrà affidata la responsabilità della sedena a decorrere dal. La giornalista Nicoletta Manzione, già direttore di Rai Parlamento, ex caporedattore estero del Tg1 e capo della sede Rai a Berlino, assumerà a sua volta l’incarico dida Londra mentre dal successivogiugno le verrà affidata la responsabilità della sede di corrispondenza. Marco Varvello, finorada Londra per la Rai e prossimo alla pensione, a quanto si apprende rientrerà in Italia a fineper lo smaltimento delle ferie residue.tornerà in Rai comedaè stato direttore del Tg2 e vice direttore del Tg1.