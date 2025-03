Ilfattoquotidiano.it - ‘Gen_’ parla di medicina di confine: un film gentilmente coraggioso

. Ecco come si potrebbe definire Gen , l’ultimo lavoro diretto da Gianluca Matarrese scritto insieme a Donatella Della Ratta, che arriverà nelle sale italiane dal 27 marzo distribuito da Barz and Hippo. Un documentario ambientato nell’ospedale pubblico di Niguarda a Milano, dove il dottor Maurizio Bini coordina due nuclei operativi: il centro per la disforia di genere e la struttura per diagnosi e terapia della sterilità e per la criopreservazione.Il suo intervento ha un valore che va ben oltre l’ambito medico e che comporta veri e propri cambiamenti di vita. Ogni giorno vengono affrontati casi complessi, dilemmi etici e sociali, inevitabilmente legati alle scelte da suggerire ai pazienti. Le storie raccontate nel documentario,ate dal regista con discrezione e rispetto, descrivono un dialogo di profonda umanità tra Bini e i suoi assistiti.