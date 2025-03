It.newsner.com - Gemelle siamesi separate nel 2006 – Ecco come sono oggi

Nel 2005venute al mondo due bambine molto speciali. Isabelle e Abby non solo eranoidentiche, ma erano anche congiunte dal torace allo stomaco, una condizione rara che è entrata immediatamente nella storia della medicina del Minnesota.Forse è meglio che vi sediate prima di vedere il loro aspetto odierno.Condizione estremamente raraAll’inizio degli anni Duemila, presso la Mayo Clinic di Rochester, in Minnesota,nate leIsabelle e Abby Carlsen. La loro nascita, il 29 novembre 2005, per essere più precisi, fu un evento storico e una sfida complessa dal punto di vista medico.Ben presto definirono Isabelle e Abby “bambine miracolose” perchésopravvissute nonostante fossero fuse a livello del torace e dell’addome, condividendo fegato, intestino tenue e due cuori intrecciati.