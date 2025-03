Game-experience.it - GCC Pokémon Pocket, un trailer presenta l’espansione Tripudio Splendente e rivela la data di uscita

Il Gioco di Carte Collezionabilicontinua ed espandersi con l’annuncio di, espansione che sarà disponibile dalla giornata del 27 marzo 2025. L’annuncio è avvenuto attraverso unufficiale, che ha offerto un’anteprima di alcune delle nuove carte in arrivo. Tra le principali novità troviamo iShiny, caratterizzati da una colorazione alternativa rispetto alla versione standard, una novità attesa dai fan e dai giocatori competitivi.Il filmato ha mostrato alcune delle nuove carte che entreranno a far parte del gioco, tra cui le versioni cromatiche di Charizard Ex, Lucario Ex, Wiglett, Pachirisu, Varoom e Beedrill. Presenti anche Tatsugiri, Sprigatito, Pinsir, oltre a nuove carte Allenatore come Rosso (il celebre protagonista della prima generazione) e Kissara.