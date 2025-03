Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Conte cambia ancora”

Leggi su Napolipiu.com

: “”">Il laboratorio di Antonionon chiude mai. Nemmeno durante la sosta per le nazionali. Anzi, proprio in queste settimane, l’allenatore del Napoli intensifica i suoi esperimenti per ritrovare la via del gol e mantenere vive le speranze scudetto, inseguendo l’Inter e aspettando un’eventuale frenata dei campioni d’Italia.Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla, il Napoli è diventato camaleontico come mai lo si era visto prima. Già in ritiro,aveva lanciato l’allarme: «re da difesa a tre o a quattropoco, conta il modo in cui si interpretano le situazioni di gioco».In effetti è andata proprio così. La vera differenza non è il modulo, ma il modo in cui la squadra entra in campo. Il Napoli ha giàto pelle più volte in stagione: partito con il 3-4-2-1, è passato al 4-3-3 subito dopo il mercato, poi ha sperimentato anche il 3-5-2, fino ad arrivare al recente 4-2-4 (o 4-2-3-1, a seconda dei momenti).