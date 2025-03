Liberoquotidiano.it - Gaza, l'esercito israeliano intensifica le operazioni di terra a Rafah

Le Forze di difesa israeliane hanno comunicato di aver ampliato le loroterrestri nel sud della Striscia di. Nelle ultime ore le truppe sono avanzate nel campo di Shaboura ae hanno distrutto "infrastrutture terroristiche", ha riferito l'Idf. Nel frattempo, le truppe continuano a operare sulla costa settentrionale della Striscia e nell'area del corridoio Netzarim, nella parte centrale di. Secondo Tel Aviv, sarebbero state distrutte le infrastrutture utilizzate da Hamas come centro di comando negli ultimi mesi per pianificare e lanciare attacchi contro truppe e civili. Effettuati anche attacchi aerei in tutta. Presi di mira siti di Hamas e della Jihad islamica palestinese.