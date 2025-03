Ilfattoquotidiano.it - Gaza, Israele: “Ridateci gli ostaggi o annetteremo altri territori”. Congelato il licenziamento del capo dello Shin Bet

intensifica la guerra a, con i raid e con le truppe di terra che avanzano verso il sud della Striscia, mentre lancia un altro ultimatum a Hamas: o rilascia subito gli ultimi 59, tra vivi e morti, ancora in prigionia, o annetteràdell’enclave palestinese. La minaccia arriva a cinque giorni dalla ripresa della guerra, dopo quasi due mesi di tregua e il naufragio dei colloqui per passare alla seconda fase dell’accordo di gennaio. E mentre il governo di Benyamin Netanyahu affronta una crisi interna e le proteste di piazza per ildi Ronen Bar dal verticeBet. Una mossa per ora bloccata dall’Alta Corte di giustizia – che dovrà esprimersi sui ricorsi dell’opposizione entro l’8 aprile – scatenando un braccio di ferro con il premier.“Ho dato ordine all’esercito di conquistare altroo a, evacuare la popolazione ed estendere le zone di sicurezza” al confine tra la Striscia e, ha annunciato il ministro della Difesa Israel Katz.