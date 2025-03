Lapresse.it - Gaza, Egitto disposto a ospitare 500mila palestinesi nel Sinai

Il presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi avrebbe informato gli altri leader arabi di esserea trasferire temporaneamente mezzo milione di residenti danelsettentrionale, nell’ambito della ricostruzione della Striscia.in, non ci sono conferme ufficialiLo riporta il quotidiano libanese Al-Akhbar spiegando che che la questione sarebbe stata discussa durante gli incontri tenuti dai leader arabi nelle ultime settimane in Arabia Saudita e Qatar. Al momento non ci sono conferme ufficiali a quanto riportato dalla testata vicina a Hezbollah.