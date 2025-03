Notizieaudaci.it - Garlasco, Sempio: ‘Possibili tracce del mio DNA? Frequentavo la casa’, si cerca su yogurt e tè

Leggi su Notizieaudaci.it

Ci sono pure oggetti che vennero trovati in casa quella mattina del 13 agosto 2007 o nella pattumiera, come un barattolo di tè freddo vuoto, un vasetto die una confezione di cereali da colazione, nella lista stilata dalla Procura di Pavia, che ieri ha chiesto un maxi incidente probatorio con analisi genetiche a tappeto anche su campioni biologici e reperti mai esaminati o che diedero esiti incerti. Il tutto nelle indagini riaperte a carico di Andreaper l’omicidio di Chiara Poggi, per il quale ha già scontato 10 anni di pena finora Alberto Stasi, il condannato definitivo del caso. Andreaa Quarto Grado: ‘Nessuna relazione con Chiara’in un’intervista rilasciata al programma Quarto Grado ha ribadito la propria innocenza, sottolineando che con Chiara Poggi “non c’è mai stata una relazione”, e “non c’è mai stato nessun contatto personale non solo fisico, ma non c’è mai stata una chiamata sul cellulare, un contatto, un’uscita con amici”.