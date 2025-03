Iltempo.it - Garlasco, parla il legale di Stasi: "Positivamente incredulo, ma la sua vita è rovinata"

La ricerca della verità, o almeno di una verità alternativa a quella stabilita dalle sentenze definitive, ha lasciato Alberto, l'ex fidanzato di Chiara Poggi condannato a 16 anni, "sconcertato, quasi non ci credeva". A riferirlo è il suo avvocato difensore, Giada Bocellari, a Fanpage.it. Una reazione, quella dell'unico condannato per l'omicidio del 13 agosto 2007, a quanto comunicato ieri dal procuratore capo di Pavia, Fabio Napoleone. Il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi è di Andrea Sempio, amico del fratello della vittima di, ora indagato per concorso in omicidio ed esistono "campioni biologici" o "reperti" della vittima che non sono "mai stati sottoposti ad analisi genetica" né "comparati" con il Dna di Sempio. Proprio per questo motivo, la Procura di Pavia ha fatto sapere di aver chiesto al gip di disporre l'incidente probatorio durante il quale 'cristallizzare' la prova.