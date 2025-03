Frosinonetoday.it - Gara podistica Corritalia a Frosinone: i divieti di sosta e circolazione

Leggi su Frosinonetoday.it

in programma domenica 23 marzo 2025 a. Istituiti alcunidi:Il divieto dicon rimozione ambo i lati, per tutti i veicoli, dalle ore 6.00 alle ore 12.00 in Via Marittima (strada che conduce al secondo ingresso Campo Coni); •.