Gangs of Milano | su Sky e NOW il lato oscuro della città tra criminalità musica e lotta per il potere

brucia nella nuova serie Sky OriginalOF– LE NUOVE STORIE DEL BLOCCO, ambientata fra le periferie multietniche del capoluogo lombardo. La serie, una produzione originale Sky prodotta da Sky Studios, TapelessFilm e Red Joint, arriva dal 21 marzo in esclusiva su Sky e in streaming su NOWIn otto episodi diretti da Ciro Visco (Gomorra – La serie,Doc – Nelle tue mani), anche co-sceneggiatore, la serie vede la collaborazione del pioniere del rap italiano Salmo, in qualità di supervisorelecolonna sonora nonché di attore.In un crescendo di azione e tensione, nuovi temi -, identità, appartenenza - e nuove storie si incroceranno, in unasempre più multiculturale, con il racconto di emancipazione sentimentale, familiare, sessuale e criminale che vede protagonisti tre ragazzi provenienti da realtà diverse: l’ambiziosa Bea (Laura Osma, El Chapo), ragazza sudamericana divisa fra la fedeltà alla sua pandilla di sole donne, la Misa, con cui controlla lo spaccio di droga nei localibene, e la voglia di una vita diversa; Ludo (Alessandro Piavani - Blanca, House of Gucci, La Mafia Uccide Solo d’Estate – La serie), che dopo mesi di assenza, incapace di mettere a tacere il senso di colpa che lo divora, tornerà acon un segreto; e Mahdi (Andrea Dodero - The Good Mothers, Non Odiare, L’Allieva), che improvvisamente a capo del Blocco, nei nuovi episodi sarà costretto a prendere decisioni dalle ripercussioni drammatiche, oltre a dover fare i conti con sentimenti che aveva provato a reprimere troppo a lungo.