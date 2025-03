Movieplayer.it - Gangs of Milano, recensione: la serie che ci mostra il lato oscuro della città da bere

Dove c'era Blocco 181 oggi c'èof, uno show che ci riporta in un contesto specifico per riprenderlo e rielaborarlo, portando avanti le storie dei suoi protagonisti. Su Sky e in streaming solo su NOW. Ci sono a volte sensazioni e temi così preponderanti da filtrare, per osmosi creativa, in più opere audiovisive più o meno nello stesso momento. Se in sala abbiamo il bellissimo Laproibita di Gabriele Mainetti che ciuna Roma multietnica, non è dissimile quanto accade inof, che ci porta lontano dalladache imperversa in film e, quellamoda e degli affari a cui laSky, in onda dal 21 marzo e in streaming solo su NOW, affianca la periferia, gli immigrati e chi vive ai marginilegalità, se .