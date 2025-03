Davidemaggio.it - Gangs of Milano, le nuove storie del Blocco 181 riportano Salmo in TV

A distanza di tre anni dal debutto di181, arriva il sequel della serie ideata e interpretata da: si intitolaof– Ledel, una produzione Sky Studios, TapelessFilm e Red Joint in otto episodi che debutta questa sera alle 21.15 su Sky Atlantic. Girata nelle periferie multietcniche del capoluogo lombardo e diretta da Ciro Visco, sarà disponibile anche on demand e andrà in onda per quattro venerdì sera.Il rapper, che cura anche la colonna sonora, torna ad interpretare Snake, latitante che ha cancellato la sua vecchia identità ma sente ancora forte il richiamo della vendetta. Sarà il protagonista assoluto del sesto episodio della serie BÈN DÀN – nel quale compariranno anche Elisa Wong e Alessandro Borghi – che lo vedrà vivere e lavorare in una città-palazzo, un alveare di appartamenti e attività commerciali gestito da una comunità cinese.