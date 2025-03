Game-experience.it - GameStop Italia diventa Gamelife: i negozi cambiano insegna grazie al rebranding

cambia volto: i suoino ufficialmente. L’annuncio arriva direttamente dall’azienda, segnando l’inizio di un progetto diche interesserà tutti i punti vendita nel nostro paese. La trasformazione è già in corso, con alcune insegne già sostituite e altre che verranno aggiornate nei prossimi mesi. Questo cambiamento segna la fine della presenza diretta del marchioin, ma al tempo stesso apre una nuova fase per il settore retail dei videogiochi.L’operazione, annunciata nello specifico attraverso il profilo LinkedIn dell’azienda, rientra in una più ampia strategia aziendale:Corporation ha già ceduto i propriin Francia e Canada, mentre in Irlanda ha chiuso definitivamente nel 2023. In, i punti venditasono stati acquisiti da Cidiverte, azienda già proprietaria della catena, che ha ora il compito di completare la transizione.