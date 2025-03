Lanazione.it - Galleria Spallanzani: chiusa di notte per i lavori di manutenzione

La Spezia, 21 marzo 2025 - Il Comune della Spezia annuncia l’avvio deidi adeguamento alle normative di prevenzione incendi per la. Iavranno inizio il 25 marzo e comporteranno la chiusura al traffico dellanelle ore notturne, dalle 22 alle 5, ad eccezione delle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica. Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “Laè un'infrastruttura essenziale per la viabilità cittadina, attraversata ogni giorno da migliaia di persone. Per questo motivo, è fondamentale assicurarne una costantee un continuo aggiornamento agli standard di sicurezza più moderni. L’avvio di questi interventi rappresenta un passo importante per migliorare la sicurezza della circolazione, adeguando laalle normative vigenti.