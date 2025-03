Game-experience.it - Future Games Show Spring Showcase 2025, gli annunci ed i giochi del 20 Marzo

Il 20si è tenuto ilcase, un evento ricco di emozionanti novità e trailer esclusivi che hanno svelato ipiù attesi del futuro. Presentato da Jennifer English e Nolan North, il programma ha offerto un mix diin arrivo, dai titoli horror a quelli di sopravvivenza, senza dimenticare gli RPG e id’azione. Se ti sei perso l’evento, non preoccuparti: ti faremo un rapido riassunto di tutti glipiù importanti.Nel dettaglio, sono stati svelati numerosi titoli che spaziano tra vari generi. Lost Rift, per esempio, ha inaugurato l’evento con un trailer esclusivo, promettendo una coinvolgente esperienza survival su isola deserta con modalità PvPvE. Clair Obscur: Expedition 33, un RPG tattico, ha presentato il personaggio principale Maelle, un sopravvissuto armato di spada, con il lancio previsto per il 24 aprile su PC, PlayStation e Xbox.