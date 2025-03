Laspunta.it - Frosinone, Bortone solleva dubbi sullo scomputo degli oneri della rotatoria dell’ex Permaflex

Leggi su Laspunta.it

“In merito alla risposta del Sindaco riguardo la questione delloper larealizzazionelegata alla riconversionesito industriale, in unennesimo centro commerciale, rimango ancora una volta perplesso nel leggere la replica.” E’ quanto afferma il consigliere Domenico. “La questione non riguarda tanto il fatto che la legge consenta ciò che è stato concesso – cimancherebbe altro che l’azione dell’Amministrazione fosse contro la legge – quanto piuttostol’opportunità di permettere lodi una cifra importante, pari a circa 451.000 euro.” Evidenzia il consigliere comunale.“Inoltre, è importante ricordare che loriguarda solo la quotache ricade sul comune di, mentre la parte che interessa la zona ASL non è inclusa in questo calcolo, altrimenti dovremmo ipotizzare che losarebbe stato ancora maggiore rispetto al costo complessivodi oltre 1.