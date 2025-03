Ilrestodelcarlino.it - Frontale con l’autobus, 25enne in fin di vita

Non si arresta la scia di sangue sulle strade della provincia di Bologna. Un impatto devastante quello che si è verificato ieri mattina, verso le 7.30, sulla sp60, nei pressi di via Marconi, la strada provinciale che conduce da San Benedetto Val di Sambro a Madonna dei Fornelli, tra i crinali dell’Appennino. Per cause ancora al vaglio un’auto, una Fiat Punto vecchio modello, condotta da un nordafricano, e una corriera, Tper linea extraurbana, che procedevano in direzioni opposte si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato tale che l’abitacolo della macchina è stato quasi del tutto distrutto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, sia dal distaccamento di Monzuno che da quello di Monghidoro. I pompieri si sono adoperati velocemente per liberare dalle lamiere della macchina l’autista che era rimasto incastrato, privo di sensi, dopo l’impatto.