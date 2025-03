Lanazione.it - Freddo nelle aule, gli studenti del liceo Galilei protestano e tornano a casa

Firenze, 21 marzo 2025 – Ancora problemi con il riscaldamento alscientifico Galileodi Firenze. Questa mattina moltihanno deciso di non entrare a scuola e di rimanere fuori in segno di protesta per il. Secondo alcuni genitori, i disagi sono andati avanti per tutto l’inverno. "Tra un guasto e un altro, il riscaldamento non funziona mai", raccontano alcune mamme. Anche oggi, nonostante le temperature rigide, le classi sono rimaste senza riscaldamento. Il dirigente scolastico Alessandro Giorni ha spiegato che il problema è legato all'ondata di maltempo della scorsa settimana. "La caldaia si è danneggiata e i tecnici della Città Metropolitana sono intervenuti per asciugare i locali. Ci sono pezzi da sostituire e se ne stanno occupando", sottolinea.