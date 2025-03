Tpi.it - Fratelli di ostriche: ecco tutto quello che non torna del sistema dell’IVA

La proposta del ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, di abbassare l’Iva sulleha riacceso il dibattito sulla disparità tra le aliquote, che si riflette sopratnella differenza tra beni di lusso e di prima necessità, creando, talvolta, un’ineguaglianza economica nella tassazione. L’Iva sulleè attualmente al 22 per cento, ovvero la stessa aliquota applicata anche a diversi beni di lusso. La proposta del governo prevede la riduzione della tassazione al 10 per cento al fine di tutelare e sostenere i produttori italiani, in particolare modo quelli di Goro, colpiti dalla proliferazione del granchio blu. L’obiettivo del ministro èdi rendere leitaliane più competitive sul mercato europeo dal momento che, in alcuni Paesi dell’Ue, l’Iva su questi prodotti è addirittura inferiore al 10 per cento.