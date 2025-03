Ilgiornaleditalia.it - Fratelli di Crozza, Meloni: "Io manco lo sapevo cos’era il manifesto di Ventotene, me l’ha dato Fazzolari”

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Mauriziotorna a vestire i panni della Premier Giorgia, questa volta alle prese con la bufera scatenata dalle sue dichiarazioni suldiNella nuova puntata didi, in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizi