Ilfattoquotidiano.it - Francia, il Senato riconosce con una legge la sofferenza delle ragazze costrette ad abortire illegalmente

Ieri ilha adottato in prima lettura, e con voto unanime, un testo diche per la prima voltala “donne condannate per aver abortito clandestinamente inprima delladel 17 gennaio 1975, che legalizzò l’interruzione volontaria di gravidanza e che porta il nome di Simone Veil, all’epoca ministra della Salute sotto la presidenza di Valery Giscard d’Estaing.È un nuovo passo avanti che fa laper difendere il dirittodonne all’aborto, un diritto ancora fragile, rimesso in discussione tra l’altro negli Stati Uniti e non solo. Nel 2024 laera già stato il primo Paese al mondo ad inserire “la libertà di ricorrere all’IVG” nella sua Costituzione, proprio in risposta alla revoca negli USA della sentenza Roe v. Wade, che ha dato agli Stati federali la possibilità di adottare una propria legislazione sull’aborto.