Francia-Croazia | le probabili formazioni

Gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Nations League 2025. Gli ospiti hanno ipotecato la qualificazione, ma dovranno comunque fronteggiare la reazione dei transalpini.si giocherà domenica 23 marzo 2025 alle ore 20.45 presso lo stadio St. Denis.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I Blues, avendo perso 2-0 all’andata, sono chiamati ad una vera e propria impresa. Stando a quanto fatto in Nations League, dove la Nazionale di Deschamps ha faticato più del dovuto, le speranze sono poche.I croati sono vicini ad un risultato eccellente e su questo cercheranno di costruire la loro qualificazione. La Nazionale di Dalic sembra aver ritrovato lo smalto dei giorni migliori dopo la delusione degli Europei.LE(4-3-3): Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez, Guendouzi, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Mbappe, Barcola.