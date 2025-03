Lanazione.it - Franchi a Riyad e Xiamen. Le basi per nuovi scambi

Leggi su Lanazione.it

LaUmberto Marmi presente a due importanti fiere di settore. Una partecipazione come momento di confronto sulle principali tendenze nel settore delle costruzioni e delle pietre naturali. Nel mese di febbraio il team di Fum era ain Arabia Saudita per la ‘Big 5 Construct Saudi’ per entrare in contatto con controparti qualificate, considerato anche il crescente ruolo di leadership del paese in tutta l’area Mena, guidato dall’ambizioso programma ‘Saudi Vision 2030’, contenente iniziative volte a modernizzare e sviluppare l’Arabia Saudita. A marzo invece laUmberto Marmi era in trasferta a, nella provincia di Fujian, per partecipare alla ‘ChinaInternational Stone Fair 2025’. Una fiera che propone un’ampia vastità di prodotti e servizi legati alle pietre naturali, compresi marmi, travertini, graniti, quarziti, ardesie, altre pietre pregiate, macchinari, attrezzature e tecnologie per la lavorazione delle pietre.