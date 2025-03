Ilrestodelcarlino.it - Francesco Cavestri al Cotton Club: “Così scopro Ascoli”

Piceno, 21 marzo 2025 – Appuntamento da non perdere questa sera alle 21, alin via del Commercio, con il concerto del giovanissimo pianista e compositore, classe 2003,. Dopo il successo dell’evento con Jacopo Ferrazza, della settimana scorsa, lo storico locale ascolano ospiterà uno dei musicisti italiani emergenti, affiancato dal trombettista Fabrizio Bosso, per presentare dal vivo il progetto «Iki – Bellezza Ispiratrice», un concerto che prende il nome dal suo ultimo album e che vede come protagoniste composizioni musicali che uniscono il jazz, l’hip hop e la musica elettronica.d’altronde è lanciatissimo e ha già ricevuto il ‘Premio Strada del jazz 2023’ in Piazza Maggiore a Bologna, come pianista jazz che unisce presente e futuro.è già stato ad? «In realtà no.