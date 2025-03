Ilgiorno.it - Fotografo derubato fuori dal bar. Refurtiva trovata tra la marijuana

Bagagliaio dell’auto forzato e tutta l’attrezzatura dal valore di 4mila euro sparita in un soffio. Un caffé è costato caro a unche lo scorso 17 febbraio aveva parcheggiato la macchina in via Pirelli, per una breve sosta al bar con un amico prima di uno shooting: ignoti ne hanno approfittato per rubargli tutti i suoi preziosi strumenti, tra cui apparecchi, obiettivi, lenti, lenti e cavalletti. Ma è arrivato il lieto fine. Perché la polizia locale ha recuperato tutta lanel box e nella taverna di un bar pasticceria di Monza, scoprendo anche una serra die sostanze stupefacenti. Torniamo al 17 febbraio. Il, dopo l’amara sorpresa, ha pubblicato un annuncio su alcune pagine social seguite dai professionisti, spiegando l’accaduto. Qualche settimana dopo gli è stata segnalata la proposta di un venditore con immagini di apparecchi e obiettivi simili ai suoi.