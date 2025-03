Anteprima24.it - FOTO/ Salerno, cade pezzo di cornicione: uomo ferito alla testa

Tempo di lettura: < 1 minutoTragedia sfiorata questa mattina in via dei Principati a. Intorno alle 10,30 sulla centralissima strada che attraversa il centro del comune capoluogo, unconsistente e pesante di marmo si è staccato daldell’edificio al civico 112 colpendounche stava passeggiando sul marciapiedi sottostante. Immediati i soccorsi. Il colpo ha provocato una lesionedella vittima che ha perso sangue ed è stato trasportato al Pronto Soccorso del Ruggi di. Sul posto anche l’immediato intervento dei vigili del fuoco diche hanno transennato l’area, e lavorato per la messa in sicurezza del palazzo facendore tutti gli altri elementi ancora instabili e a rischio di cedimento. La grandezza dei calcinacci a terra fanno intuire Il rischio e il pericolo corso.