FOTO | La rapper Anna Pepe a SmackDown Bologna

Durante l’episodio di questa sera dinon sono mancati i vip. A partecipare allo show tra il pubblico c’era -infatti- la tre volte disco di platino. Laitaliana è apparsa molto divertita ed è stata inquadrata dalle telecamere WWE con tanto di grafica in sovraimpressione ed una bellissima cintura WWE d’oro.Laaveva avuto modo di vivere un’esperienza WWE completa, incontrando nel backstage della Unipol Arena la campionessa degli Stati Uniti Chelsea Green.ITALIAN ARTISTIS AT WWE WITH CHELSEA GREEN #pic.twitter.com/de1kgig7qS— FADE (@FadeAwayMedia) March 21, 2025