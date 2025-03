Ilrestodelcarlino.it - Fossati salterà Campobasso

Sono ancora tanti i dubbi di formazione per mister Serpini alla vigilia della gara di domani a, almeno uno per reparto. Le certezze riguardano i forfeit di Contiliano e, i cui esami ieri hanno evidenziato un ematoma che lo costringerà a saltare la trasferta. Sono invece in miglioramento le condizioni di Cortesi e Rigo: gli esami del trequartista hanno escluso lesioni all’adduttore e ieri ha fatto tutta la seduta con il gruppo, anche se resta un punto interrogativo sul suo utilizzo dal 1’ visto che ha saltato la prima parte di settimana, mentre il terzino sinistro è uscito affaticato dalle tre gare ravvicinate con Vis Pesaro, Arezzo e Pineto ma le ultime sensazioni sono positive. Verso il recupero pieno va Zagnoni, che giocherà con un tutore alla mano per proteggere il pollice infortunato.