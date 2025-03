Ilfoglio.it - Forze armate a confronto: Russia, Corea del Nord ed Europa. Numeri da brividi

Nel dibattito sulla sicurezza globale, iltra gli eserciti delle grandi potenze mondiali assume un ruolo cruciale. Questomette in luceimpressionanti e differenze significative in strategia, equipaggiamento e capacità operative. Ladispone di circa 1,3 milioni di militari attivi e una riserva tra 2 e 3 milioni. Dopo il conflitto in Ucraina, Mosca ha ampliato il reclutamento, rafforzando la leva obbligatoria. L’equipaggiamento comprende 12.500 carri armati, 30.000 veicoli corazzati, 10.000 pezzi di artiglieria, 3.800 aerei da combattimento e 1.500 elicotteri. La flotta navale conta 600 unità, tra cui 80 sottomarini, alcuni a propulsione nucleare. Il vasto arsenale nucleare russo, con circa 6.000 testate, è il più grande al mondo. Ma la guerra in Ucraina ha mostrato criticità logistiche e un elevato consumo di risorse.