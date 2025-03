Anteprima24.it - Forza i sigilli e rientra in casa: scatta il sequestro per una giovane mamma

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiNuovo intervento della Polizia Municipale di Benevento contro le occupazioni abusive di alloggi popolari. Questa mattina, su disposizione della Procura, gli agenti del Nucleo di Polizia Giudiziaria hanno eseguito ilpreventivo di un’abitazione occupata senza titolo. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari Pietro Vinetti su richiesta del sostituto procuratore Giulio Barbato, è stato notificato a una donna di 29 anni, residente in via Carlo Pisacane. L’operazione èta intorno alle 9.24 presso gli uffici della Polizia Municipale, dove la donna è stata convocata per la notifica del. Ad eseguire l’atto sono stati gli ufficiali di PG, i quali hanno poi accompagnato la donna presso l’immobile per la riconsegna delle chiavi.