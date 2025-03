Formula1, Hamilton piazza la pole nella Sprint a Shanghai

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 21 mar. (askanews) – Lewishato un colpo da campione alloInternational Circuit conquistando il primo postoQualifying del Gran Premio di Cina, che la Scuderia Ferrari HP affronterà forte anche di Charles Leclerc in seconda fila, al via dalla quarta piazzola, per i 19 giri della corsa di domani alle ore 11 locali (4 CET). Pere la Scuderia Ferrari HP si tratta della secondaposition per la garadella storia – la prima l’aveva ottenuta Leclerc a Baku nel 2021 – e domani ci sono dunque buone possibilità di iniziare con un bottino rilevante di punti il weekend asiatico. Da SQ1 a SQ3. Come previsto dal regolamento, tutti i piloti hanno dovuto impiegare gomme Medium per le prime due fasi dellaQualifying. Le SF-25 sono subito parse in forma, visto che Lewis e Charles hanno passato il turno con il primo e il terzo tempo in SQ1.