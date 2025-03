Sportnews.eu - Formula 1, primo ruggito in Ferrari di Hamilton: il pilota conquista la pole nella Sprint

Ottima prestazione nelle qualifiche in Cina di Lewische domani,primaRace della stagione partirà davanti a tutti. Si è aperto nel migliore dei modi il weekend in Cina per la. Nelle qualifiche che hanno stabilito la griglia di partenza dellaRace che si disputerà sul tracciato di Shanghai, la prima della stagione 2025, ilLewissi è impostondo la.Lewis, illanelle qualifichein Cina (Foto da Instagram – f1) – Sportnews.euDopo la delusione in Australia, dove era arrivato un decimo posto, il sette volte campione del mondo, dunque, domani partirà davanti a tutti. Al suo fianco, in prima fila, ci sarà Max Verstappen che ha chiuso le qualifichedietro ilbritannico.