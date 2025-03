Ilgiorno.it - Formaggi da 44 anni al mercato: "Un unico prodotto, mille varietà"

Da 44ildi Wagner è il suo posto di lavoro. “Formaggeria Poli“, si legge sull’insegna. Un’attività che esiste dal 1960. "Mio padre Giov– racconta Massimo Poli – l’ha rilevata nel 1981 e io l’ho subito affiancato". Oggi è lui a tenere le redini insieme al fratello Fabio. "Non è facile – spiega – restare in piedi vendendo un, seppure di innumerevoli tipi e: ilo. Ci riusciamo grazie a due elementi: il continuo impegno per fornire articoli di qualità e di nicchia, oltre a quelli più popolari che non devono mai mancare, e lache iloffre. Quindi il merito è di tutti gli operatori commerciali". Che uniti, ogni giorno, tengono in vita una realtà nata quasi un secolo fa: ilcomunale coperto di Wagner che, nato nel 1929, è il più antico della città.